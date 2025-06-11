Какое ориентировочное количество F-16 имеет Украина и для каких задач может их использовать

Украина и дальше продолжает получать истребители F-16 от партнеров. В частности стало известно, что Норвегия предоставила большее количество самолетов, чем официально отмечалось ранее. Эти самолеты Силы обороны могут применять для важных операций по обезвреживанию оккупантов.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Украина уже имеет примерно одну бригаду самолетов F-16. Все потому, что большинство стран, которые обещали передать свои самолеты, уже это сделали.

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Наступательные операции Сил обороны

Роман Свитан отметил, что для полномасштабных наступательных операций, в том числе и для освобождения Крыма и выхода к Азовскому побережью, нужны как минимум две бригады F-16.

По его словам, Украина, вероятно, ближайшее время может получить необходимое количество этих истребителей, чтобы использовать их для важных спецопераций.

С одной бригадой это возможно, но слишком локально. Однозначно, нужны две бригады, говорится о 70 – 80 самолетов,

– сказал военный эксперт.

Важно, что F-16 могут быть очень многофункциональными самолетами, в частности штурмовать, оборонять, перехватывать, разведки и даже устанавливать препятствия для систем РЭБ. Все зависит от того, как они укомплектованы.

Важно! Впервые в истории воздушных боев истребитель F-16 уничтожил российский Су-35 – это произошло 7 июня 2025 года на направлении возле Курска. По данным Bild, партнеры планируют передать Киеву не шесть, а не менее 14 F-16, часть из которых может быть непригодной к бою и предназначенной для учений или запчастей.

F-16 может быть оружием для наступления, однако сейчас украинские военные используют эти их для того, чтобы прикрывать другие ударные самолеты и уничтожать российские противовоздушные средства. Кроме того, Силы обороны применяют истребители F-16 как ПВО во время атак врага.

По мнению Романа Свитана, когда Украина получит необходимое оборудование для максимально эффективного применения F-16, то можно ожидать на уничтожение значительного количества российской авиации, в частности Су-34.