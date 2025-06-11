Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що Україна вже має приблизно одну бригаду літаків F-16. Все тому, що більшість країн, які обіцяли передати свої літаки, вже це зробили.

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Наступальні операції Сил оборони

Роман Світан зауважив, що для повномасштабних наступальних операцій, зокрема і для звільнення Криму та виходу до Азовського узбережжя, потрібні як мінімум дві бригади F-16.

За його словами, Україна, ймовірно, найближчим часом може отримати необхідну кількість цих винищувачів, щоб використати їх для важливих спецоперацій.

З однією бригадою це можливо, але надто локально. Однозначно, потрібні дві бригади, мовиться про 70 – 80 літаків,

– сказав військовий експерт.

Важливо, що F-16 можуть бути дуже багатофункціональними літаками, зокрема штурмувати, обороняти, перехоплювати, розвідувань та навіть встановлювати перешкоди для систем РЕБ. Все залежить від того, як вони укомплектовані.

Важливо! Вперше в історії повітряних боїв винищувач F-16 знищив російський Су-35 – це сталося 7 червня 2025 року на напрямку біля Курська. За даними Bild, партнери планують передати Києву не шість, а щонайменше 14 F-16, частина з яких може бути непридатною до бою та призначеною для навчань або запчастин.

F-16 може бути зброєю для наступу, проте зараз українські військові використовують ці їх для того, щоб прикривати інші ударні літаки та знищувати російські протиповітряні засоби. Крім того, Сили оборони застосовують винищувачі F-16 як ППО під час атак ворога.

На думку Романа Світана, коли Україна отримає необхідне обладнання для максимально ефективного застосування F-16, то можна очікувати на знищення значної кількості російської авіації, зокрема Су-34.