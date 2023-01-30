Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков. По его словам, Польша рассматривает возможность передачи Украине от 2 до 4 самолетов F-16, но Украина в целом требует не менее 180 единиц.

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Почему Польша может передать максимум 4 самолета

Главный редактор издания Defense Express пояснил, что у Польши всего 48 таких самолетов, и для них это количество также недостаточно, учитывая масштабы воздушного пространства, которое нужно защищать.

Украинцам, по словам Олега Каткова, следует прагматично относиться к возможностям партнеров, ведь они не могут передать все имеющееся вооружение, потому что они также нуждаются в защите.

Я бы ожидал действительно, что Польша передаст целую эскадрилью из F-16, это было бы лучше, но в любом случае даже 1 – 4 самолета значительно усилят Воздушные силы. Надо рассчитывать на более реалистичные вещи, а не на желание, и не распоряжаться чужим имуществом,

– сказал Катков.

Ссылаясь на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Олег Катков отметил, что Украина нуждается в 5 авиационных бригадах, а в каждой из них должно быть 3 эскадрильи. Одна эскадрилья – это 12 самолетов. Всего выходит 180 самолетов.

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К примеру, Польша, которая вдвое меньше Украины, стремится иметь 120 истребителей, а Южная Корея и Китайская Республика (Тайвань) имеют около 400 самолетов.

По словам Каткова, для Украины 180 самолетов – оптимальное количество и позволит Украине полноценно защищать свое небо. Но купить эти самолеты Украина не в состоянии из-за их стоимости.

180 истребителей – это достаточно прагматичное количество ввиду того, что мы говорим о защите неба, и также нужно понимать, что это достаточно значительные средства,

– сказал Катков.

Сколько они стоят

Главный редактор издания Defense Express рассказал, что последние контракты по закупке этих самолетов поражают суммами. К примеру, за 8 самолетов F-16 Болгария заплатила 1 миллиард 300 миллионов долларов. Кроме самих самолетов, в эту сумму входит обучение и главное вооружение.

В 2020 году Финляндия объявляла тендер о закупке новых самолетов. В результате конкурса было закуплено 64 самолета F-35 общей стоимостью 10 миллиардов долларов.

По словам Каткова, в рекордном бюджете Украины в 2021 году на все вооружение было выделено около одного миллиарда долларов, а с начала российского полномасштабного вторжения США помогли Украине на 22 миллиарда долларов.

"Это огромные средства, поэтому мы понимаем, что идти к цели в 180 истребителей мы будем довольно долгое время. Поэтому мы пока будем рассчитывать на ту помощь, которую нам оказывают союзники", – подытожил Катков.

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