Про це 24 Каналу розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков. За його словами, Польща розглядає можливість передачі Україні від 2 до 4 літаків F-16, але Україна загалом потребує щонайменше 180 одиниць.

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Чому Польща може передати максимум 4 літаки

Головний редактор видання Defense Express пояснив, що Польща всього має 48 таких літаків і для них ця кількість також є недостатньою, з огляду на масштаби повітряного простору, який потрібно захищати.

Українцям, за словами Олега Каткова, варто прагматично ставитись до можливостей партнерів, адже вони не можуть передати все наявне озброєння, бо вони також потребують захисту.

Я б очікував дійсно, що Польща передасть цілу ескадрилью з F-16, це було б краще, але в будь-якому випадку навіть 1 – 4 літаки значно підсилять повітряні сили. Треба розраховувати на більш реалістичні речі, а не на бажання й не розпоряджатись чужим майном,

– сказав Катков.

Посилаючись на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната Олег Катков зазначив, що Україна потребує 5 авіаційних бригад, а у кожній з них має бути 3 ескадрильї. Одна ескадрилья – це 12 літаків. Загалом виходить 180 літаків.

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До прикладу, Польща, яка вдвічі менше України, прагне мати 120 винищувачів, а Південна Корея та Китайська Республіка (Тайвань) мають близько по 400 літаків.

За словами Каткова, для України 180 літаків є оптимальною кількістю та дозволить Україні повноцінно захищати своє небо. Але купити ці літаки Україна не в змозі через їхню вартість.

180 винищувачів – це доволі прагматична кількість з огляду на те, що ми говоримо про захист неба й також треба розуміти що це доволі значні кошти,

– сказав Катков.

Скільки вони коштують

Головний редактор видання Defense Express розповів, що останні контракти щодо закупівлі цих літаків вражають сумами. До прикладу, за 8 літаків F-16 Болгарія заплатила 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Окрім самих літаків в цю суму входить навчання та головне озброєння.

У 2020 році Фінляндія оголошувала тендер за закупівлю нових літаків. В результаті конкурсу було закуплено 64 літаки F-35 загальною вартістю 10 мільярдів доларів.

За словами Каткова, у рекордному бюджеті Україні у 2021 році на все озброєння було виділено близько одного мільярда доларів, а з початку рашистського повномасштабного вторгнення США допомогли Україні на 22 мільярди доларів.

"Це величезні кошти, а тому ми розуміємо, що йти до мети у 180 винищувачів ми будемо доволі довгий час. Тому ми поки будемо розраховувати на ту допомогу, яку нам надають союзники", – підсумував Катков.

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