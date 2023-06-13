Пилоты, как говорится, на низком старте, – Игнат об обучении на F-16

Украина добилась от западных партнеров поставки мощных истребителей F-16. И хотя их еще нет в Украине, наши пилоты уже начали подготовку.

Детали рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, первая группа лучших пилотов уже отобрана.

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На вопрос, происходит ли это обучение уже сейчас, он сказал, что еще нет.

Но пилоты, как говорится, на низком старте. Первая группа лучших пилотов отобрана – имеющие боевой опыт, имеющие сотни часов налетов, владеющих английским языком, имеющих молодой возраст. Список обновляется, иногда пилоты даже погибают,

– добавил Юрий Игнат.

Он отметил, что первыми уедут лучшие из лучших. В Воздушных силах ждут этого. Игнат сказал, что украинским пилотам нужно будет не научиться заново управлять воздушным судном, а просто переучиться. Он сравнил это с человеком, который ездил долгое время на советском "Москвиче", а теперь пересядет в "Мерседес".

"Во многом система F-16 автоматизирована. Летчику не нужно отвлекаться на процессы, которые нужно делать в МиГ-29. К этому просто нужно привыкнуть и научиться применять весь спектр возможностей, которые имеет F-16", - объяснил Игнат.

Чего ждать от встречи в формате "Рамштайн"

Спикер командования Воздушных сил подчеркнул, что истребители F-16 изменят правила игры.

"Эти самолеты смогут изменить все. Они смогут доставать далеко как в воздухе, так на земле и даже на море. Вся Украина ожидает от "Рамштайна", деталей: кто именно и в каком количестве наши пилоты наконец-то смогут начать подготовку", - заметил Юрий Игнат.

Добавим, что Украина окончательно договорилась со странами-партнерами о создании коалиции истребителей. По самому оптимистичному сценарию развития событий Украина получит самолеты F-16 в начале осени 2023 года.