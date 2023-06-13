Деталі розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, перша група найкращих пілотів вже відібрана.

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На питання, чи відбувається це навчання вже зараз, він сказав, що ще ні.

Але пілоти, як то кажуть, на низькому старті. Перша група найкращих пілотів відібрана – які мають бойовий досвід, які мають сотні годин нальотів, володіють англійською мовою, які мають молодий вік. Список оновлюється, інколи пілоти навіть гинуть,

– додав Юрій Ігнат.

Він зазначив, що першими поїдуть кращі з кращих. У Повітряних силах чекають цього. Ігнат сказав, що українським пілотам треба буде не навчитися наново керувати повітряним судном, а просто перевчитися. Він порівняв це з людиною, яка їздила тривалий час на радянському "Москвичі", а тепер пересяде у "Мерседес".

"Багато у чому система F-16 автоматизована. Льотчику не потрібно відволікатися на процеси, які потрібно робити у МіГ-29. До цього просто треба звикнути і навчитися застосовувати весь спектр можливостей, які має F-16", – пояснив Ігнат.

Чого чекати від зустрічі у форматі "Рамштайн"

Речник командування Повітряних сил підкреслив, що винищувачі F-16 змінять правила гри.

"Ці літаки зможуть змінити геть усе. Вони зможуть діставати далеко як в повітрі, так на землі і навіть на морі. Вся Україна очікує від "Рамштайну", деталей: хто саме та в якій кількості наші пілоти нарешті зможуть почати підготовку", – зауважив Юрій Ігнат.

Додамо, що Україна остаточно домовилась із країнами-партнерами про створення коаліції винищувачів. За найоптимістичнішим сценарієм розвитку подій Україна отримає літаки F-16 на початку осені 2023 року.