Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. За його словами, українські пілоти можуть освоїти F-16 у найкоротші терміни, які можливі.

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Українські військові швидко освоюють нову техніку

Черник зазначив, що українці показали неймовірну швидкість у якісному засвоєнні роботи із сучасною технікою. Мовиться зокрема про HIMARS та Patriot.

F-16 також будуть освоєні за найкоротший термін, який тільки можливий. Якщо на початок осені машини запрацюють, то це справді буде вкрай оптимістично. Але наголошую, що коли б вони не запрацювали, це буде добре,

– вважає він.

Військовий експерт переконаний, що ЗСУ потрібно якомога більше винищувачів: хоча б 3 ескадрильї (від 36 літаків), а найкраще – 3 повноцінні авіаційні полки (до 60 винищувачів).

Крім того, українським захисникам потрібна зброя до авіації, зокрема ракети та бомби.

Черник про винищувачі F-16: дивіться відео

Коаліція винищувачів для України

1 червня під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з лідерами країн ЄС та Великої Британії у Кишиневі узгодили концепцію створення Коаліції бойових літаків.

Офіційно до коаліції винищувачів приєдналися Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія, Франція

Варто зауважити, що політичне рішення схвалили ще на початку травня 2023 року, на саміті лідерів G7 у Хіросімі. Проте кілька тижнів союзники України не мали консолідованої позиції.

Країни, які увійшли до коаліції винищувачів для України / Інфографіка 24 Каналу