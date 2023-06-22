Обучение украинских летчиков на F-16 может состояться в Румынии, – СМИ

Украина в ближайшем будущем может получить F-16. Но сначала наши пилоты должны будут пройти обучение. Прогнозируют, что для этого выберут Румынию.

Соответствующее предположение озвучили три человека, осведомленных в планах наших партнеров. Эти заявления показывают, что страны-члены НАТО приближаются к тому, чтобы небо над Украиной прикрывалось F-16 в течение ближайших месяцев.

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Партнеры готовятся к учениям

Румыния является одной из площадок, которые коалиция рассматривает для проведения учений,

– сказал западный чиновник

Как отметили в издании, он вместе с нынешним и бывшим чиновником министерства обороны попросил остаться анонимным.

По словам нынешнего и бывшего чиновников Пентагона, группа уже работает над заключением контракта. Он предусматривает проведение авиационных учений, которые, вероятно, должны пройти на полигоне в Румынии. Вероятно, обучением будет заниматься компания Lockheed Martin. Она, по сути, производит F-16.

В Politico отметили, что европейские чиновники эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Представитель минобороны Нидерландов заявил, что партнеры работают над тем, чтобы в Восточной Европе был создан тренировочный центр F-16. Правда, все еще не решен вопрос, какая страна передаст многоцелевые истребители.

Военно-воздушные силы Румынии на вооружении имеют 17 подержанных самолетов F-16. Их страна приобрела в Португалии. Еще 32 воздушных судна закупят в Норвегии. Любопытно, что недавно Бухарест также одобрил план по покупке F-35. Это более совершенные истребители.

Министерство обороны Румынии также не подтвердило и не опровергло заявление о возможных переговорах о подготовке наших пилотов. В то же время заявило, что страна "приветствует инициативу создания коалиции стран-членов НАТО с целью подготовки пилотов для F-16".

"Мы подтверждаем, что Румыния тесно сотрудничает со своими союзниками по НАТО, партнерами по ЕС, своими стратегическими партнерами и руководством Украины для обеспечения того, чтобы у украинского народа была возможность бороться и эффективно противостоять незаконной российской агрессии и оккупации украинской суверенной территории", – говорится в заявлении.

Между тем, глава государства высказал предположение, когда Украина получит F-16. Владимир Зеленский считает, что нам их передадут в начале следующего года.

Когда Украина получит F-16

В интервью BBC Президент отметил, что на американских истребителях наши пилоты начнут обучение в августе 2023 года. Сами воздушные суда поступят со временем. Речь идет о шести – семи месяцах. Это означает, что F-16 следует ожидать в пределах января – февраля 2024 года.