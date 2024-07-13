Эпопея по получению F-16 длится уже почти два года. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, добавив, что причины, почему они до сих пор не в Украине, совсем не технические или не организационные.

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Почему поставки F-16 задерживаются

По словам Игоря Романенко, главная проблема задержки заключается в том, что американцы боятся эскалации и думают, что передача истребителей якобы к этому приведет. Такую позицию нельзя занимать во времени жестокой полномасштабной войны.

Это абсолютно искусственный запрет американцев на то, чтобы были поставлены F-16 европейских стран, даже не американское вооружение, а европейских стран. В очередной раз происходит торможение этих процессов,

– подчеркнул Игорь Романенко.

Он добавил, что ситуация становится критической, в США это чувствуют, поэтому теперь встал вопрос, чтобы европейские страны все-таки передали несколько самолетов. Непонятным остается вопрос Gripen, которые хотела предоставить Швеция.

Шведы были готовы продолжать эту программу, но поступил запрет от одного из союзников. Теперь звучат заявления, что от самолетов якобы отказались украинцы из-за трудностей с логистикой.

Кроме того, американцы имеют устаревший самолет дальнего обнаружения, но очень хорошо F-16 могут работать с Hawkeye. Я изучал возможности этого самолета, но пока американцы не дают ни батареи Patriot, которых есть десятки, ни F-16,

– отметил генерал-лейтенант в отставке.

Поэтому поставки истребителей задерживается. Наше военно-политическое руководство пытается с этим бороться. К сожалению, приходится бороться не только с противником, но и напряженно работать с союзниками.