Епопея з отримання F-16 триває вже майже два роки. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, додавши, що причини, чому вони досі не в Україні, зовсім не технічні чи не організаційні.

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Чому постачання F-16 затримується

За словами Ігоря Романенка, головна проблема затримки полягає в тому, що американці бояться ескалації та думають, що передача винищувачів нібито до цього призведе. Таку позицію не можна займати в часі жорстокої повномасштабної війни.

Це абсолютно штучна заборона американців на те, щоб були поставлені F-16 європейських країн, навіть не американське озброєння, а європейських країн. В черговий раз відбувається гальмування цих процесів,

– підкреслив Ігор Романенко.

Він додав, що ситуація стає критичною, у США це відчувають, тому тепер постало питання, щоб європейські країни все-таки передали кілька літаків. Незрозумілим залишається питання Gripen, які хотіла надати Швеція.

Шведи були готові продовжувати цю програму, але надійшла заборона від одного з союзників. Тепер лунають заяви, що від літаків нібито відмовились українці через труднощі з логістикою.

Крім того, американці мають застарілий літак дальнього виявлення, але дуже добре F-16 можуть працювати з Hawkeye. Я вивчав можливості цього літака, але поки американці не дають ні батареї Patriot, яких є десятки, ні F-16,

– зауважив генерал-лейтенант у відставці.

Тому постачання винищувачів затримується. Наше воєнно-політичне керівництво намагається з цим боротися. На жаль, доводиться боротися не тільки з противником, але й напружено працювати з союзниками.