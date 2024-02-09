СМИ показали F-16 с опознавательными знаками Украины

Украинские пилоты активно проходят подготовку на западных истребителях четвертого поколения F-16 в США и странах Евросоюза. В сети обнародовали фото самолета с опознавательными знаками нашего государства.

Речь идет об изображении Государственного герба Украины. Пока неизвестно, где именно были сделаны фото.

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Что об этом известно

Сообщается, что наши пилоты "поражены" этим самолетом. При этом переобучение имеет свои вызовы, ведь этот истребитель очень отличается от советских Су-27 и МиГ-29, на которых сейчас летает украинская истребительная авиация.

Военный летчик Воздушных сил ВСУ с позывным "Фантом" рассказал, что обучение идет в полной мере, как и планировалось.

Обучаются не только пилоты, но и наземный персонал: наши механики, которые будут обслуживать эти самолеты, подразделения обеспечения, которые будут обеспечивать выполнение задач.

Конечно, все хотят получить самолеты как можно быстрее, но обычно так дела не делаются. Авиация – это очень сложная система, это не один танк или одна артустановка. На самолет работает много персонала, и это большая система. И летчик или техник – это маленький винтик в большой системе,

– рассказал военный.

По словам летчика, самолет даже превзошел ожидания украинских пилотов. Он отметил, что даже с тем объемом информации, который они получили за время обучения, они уже видят большие перспективы.

Летчики надеются, что этот самолет поможет нашим Воздушным силам увеличить способность нашей боевой авиации.

В сети обнародовали F-16 с украинской символикой / Фото "Голос Америки"

Украинские пилоты уже летают на F-16: коротко