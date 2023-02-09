F-16 или Eurofighter Typhoon: Запад должен решить вопрос относительно самолетов для Украины

В последнее время активизировались разговоры о возможной передаче самолетов для Украины. Однако, прежде всего, Запад должен определиться с важным вопросом относительно авиации.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт по Израилю Давид Гендельман. По его словам, западные союзники, прежде всего, должны решить один принципиальный вопрос – какой именно самолет они хотят передать Украине.

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Ведь обслуживать несколько разных самолетов будет гораздо труднее, чем, например те же танками. Лучше, чтобы партнеры передали один тип самолетов.

Какой самолет могли бы передать европейские страны

Как отметил Гендельман, основным боевым самолетом в Великобритании является Eurofighter Typhoon. Он также находится на вооружении в Германии, Италии и Испании. Поэтому, если бы все согласились передать эти самолеты, то можно было бы собрать на 1 – 2 эскадрильи.

Кроме того, хорошим вариантом был бы и американский F-16. Это самый распространенный современный самолет в мире.

Вопрос, кто, что и сколько согласится предоставить. Если по западным образцам, то Польша могла бы дать немного F-16. Здесь вопрос – один тип самолета или два? F-16 – более перспективный, ведь это самый распространенный самолет в мире. Одни могли бы дать самолеты, другие – запчасти. Также в Европе "Еврофайтеров" есть где-то несколько сотен. Было бы желание,

– отметил Гендельман.

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Он напомнил, что сейчас осталось всего два типа вооружений, о которых будет просить Украина – дальнобойное оружие и авиация. Поэтому чисто логично, что следующий "Рамштайн" может быть посвящен этой теме. Однако стоит быть готовым, что решения могут принять не на самой встрече, а позже – как это было и с танками.

По его мнению, ситуация с передачей самолетов – это достаточно длительный процесс. Ведь нужно развернуть соответствующую инфраструктуру, научить лётчиков и команды по обслуживанию и тому подобное. В основном такой процесс длится несколько лет. Но сейчас для Украины важно, чтобы Запад, наконец, объявил о передаче авиации.

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