Кулеба показал один из датских F-16, который будет защищать небо Украины

Партнеры наконец-то объявили о предоставлении нашим Воздушным силам самолетов F-16. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал видео, на котором виден многоцелевой истребитель от Дании.

Собственно, в воскресенье, 20 августа, Нидерланды, а затем Дания, объявили, что отправляют в наше государство F-16. В своих историях в инстаграме, что пропадают через 24 часа, глава МИД Кулеба распространил ролик с истребителем, который вскоре отправится в Украину, – информирует 24 Канал.

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Дания отправляет в Украину самолеты

Стоит сказать, что не один месяц продолжались переговоры по этому вопросу и, наконец, партнеры решились на важный шаг. По словам главы МИД, переговоры президента Владимира Зеленского с госпожой премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен и их последствия являются исторически важным моментом.

Один из тех датских F-16, который будет защищать украинское небо от россиян,

– говорится в подписи к видео Кулебы.

Добавим к этому, что Фредериксен на совместной пресс-конференции с Зеленским говорила, что Копенгаген предоставит нашему государству 19 самолетов такого типа. Они будут играть важную роль не только как инструмент обороны неба от российских ракет, но и как воздушная защита Вооруженных Сил во время контрнаступательных действий.

Один из истребителей F-16 от Дании: смотрите видео

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