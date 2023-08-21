"Самолеты летят – будем бомбить": как сеть реагировала на передачу Украине истребителей F-16

После долгих месяцев колебаний партнеры наконец-то объявили об отправке Воздушным силам самолетов F-16. Украинцы в социальных сетях стали публиковать радостные сообщения и создавать мемы.

В воскресенье сразу две страны – Нидерланды и Дания – заявили, что готовы передать нашему государству многоцелевые истребители F-16. В этом материале 24 Канал собрал бурную реакцию пользователей соцсетей на эту новость.

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Украинцы радуются из-за передачи F-16

Конечно, наиболее активно люди распространяют видео многолетней давности с президентом Владимиром Зеленским. На нем он говорит дословно: "Самолеты летят – будем всех бомбить".

Собственно, эту фразу глава нашего государства сказал еще в 2020 году, когда сообщал о построении нового авиасудна по случаю Дня Независимости. После новости о передаче истребителей F-16, эти его слова имеют еще более выразительное звучание.

Легендарная фраза Зеленского о самолетах: смотрите видео

Кроме того, было создано немало мемов на основе фотографии украинского лидера с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Она вместе с Зеленским сфотографировалась в одном из истребителей после объявления о выделении нашему государству таких самолетов.

Украинский президент и премьер Дании / Мемы из сети

Также "досталось" премьер-министру Нидерландов Мартину Рютте. На одном из мемов он изображен вместе с Зеленским, а рядом – жалкое лицо президента России Владимира Путина.



Премьер Дании, президент Украины и жалкий Путин / Картинка из сети

Стоит отметить, что Дания заявила о предоставлении Украине 19 единиц F-16, а Нидерланды констатировали, что в общей сложности на вооружении 42 самолета. Часть из них планируют предоставить Воздушным Силам ВСУ.

Истребители направляются в Вооруженные Силы / Мемы из сети

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Очевидно, коалиция по авиации для Украины будет увеличиваться. В частности, премьер Дании надеется, что другие страны вскоре объявят о передаче Вооруженным Силам истребителей. По ее словам, наше государство борется не только за свою свободу, но и мир во всем мире.