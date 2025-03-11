Украинские F-16 не могут сражаться "один на один" с российскими Су-35, – Игнат
- Украина получила десятки истребителей F-16, но они не могут противостоять российским Су-35 в воздушном бою "один на один".
- Для эффективного противодействия Су-35 нужен комплексный подход, включая наземные системы ПВО, радиоэлектронную борьбу и современные бортовые радары.
Украина получила от союзников десятки истребителей F-16. По словам, Юрия Игната они не могут вступать в поединки с российскими Су-35.
По словам руководителя управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната F-16, предоставленные Украине, "не являются слишком новыми для того, чтобы соревноваться с Су-35 "один на один" в воздушном бою", передает 24 Канал со ссылкой на Новости.Live.
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Почему F-16 не могут сбивать российские самолеты Су-35
Игнат объяснил, что нынешние условия не позволяют украинским истребителям сбивать российские самолеты. По его словам, Су-35 довольно новый самолет, поэтому для того, чтобы ему противодействовать нужен комплексный подход. Речь идет о сочетании наземных систем ПВО, средств радиоэлектронной борьбы, а также воздушного радара, который уже давно обещала предоставить одна из стран.
Также военный отметил, что украинские самолеты нужно оснастить современными бортовыми радарами и дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух". Тогда наши F-16 могли бы бить по вражескому самолету и уничтожать его быстрее, чем тот бы успел выпустить управляемую авиабомбу.
К слову, аналитический центр CSIS отметил, что для создания "воздушного щита" над Украиной нужно от 24 до 160 боевых самолетов, и эта задача может быть сложной для Европы без помощи США.