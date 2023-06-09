В то же время Австралия имеет на хранении 41 самолет F/A-18 Hornet и может передать их Украине. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, что этот самолет – палубный вариант многоцелевого фронтового бомбардировщика. Об этом Свитан рассказал 24 Канала.

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Можно разворачивать базу

F/A-18 Hornet может быть интересен для украинских сил тем, что неплохо подходит для работы по земле авиабомбами, управляющими ракетами.

41 самолет – это бригада, и это номинальное количество летательных аппаратов для устройства средств их эксплуатации. Под такое количество самолетов уже можно строить технико-эксплуатационные части, разворачивать базу, несколько аэродромов,

– объяснил летчик-инструктор.

Австралия в свое время переходила на самолеты F-35, и F/A-18 Hornet у них были поставлены на хранение. Восстановить их можно через несколько месяцев и обучить летный состав за 3 – 4 месяца.

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Больше не посягнет ни одна страна

Если эти самолеты нам передадут, они могут в дальнейшем составить скелет нашей ядерной безопасности. Ведь F/A-18 Hornet может нести бомбу B61-12 с тактическим ядерным боеприпасом весом до пол мегатонны.

Сотни таких бомб нам хватит, чтобы на нашу территорию больше не посягнула ни одна страна в мире. А бомба – оружие, которое нужно доставить. 40 самолетов F/A-18 Hornet хватит, чтобы решить вопросы с любой страной, которая только задумается о боевых действиях на территории Украины,

– предположил Роман Свитан.

Однако он отметил, что осуществить это можно будет только после вступления Украины в НАТО.

Обратите внимание! Украина, конечно, благодарна партнерам за помощь, в том числе самолетами разных видов. Но Воздушные силы ВСУ нуждаются именно в американских истребителях F-16. Эти летательные аппараты лучше всех самолетов, которые есть в России. К тому же, F-16 являются многофункциональными самолетами, которые могут выполнять несколько задач. И получить их Украина может быстрее других видов самолетов.

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