Водночас Австралія має на зберіганні 41 літак F/A-18 Hornet і може передати їх Україні. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, що цей літак – палубний варіант багатоцільового фронтового бомбардувальника. Про це Світан розповів 24 Каналу.

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Можна розгортати базу

F/A-18 Hornet може бути цікавим для українських сил тим, що непогано працює для роботи по землі авіабомбами, керуючими ракетами.

41 літак – це бригада, і це номінальна кількість літальних апаратів для облаштування засобів їхньої експлуатації. Під таку кількість літаків вже можна будувати техніко-експлуатаційні частини, розгортати базу, кілька аеродромів,

– пояснив льотчик-інструктор.

Австралія свого часу переходила на літаки F-35, і F/A-18 Hornet у них були поставленні на зберігання. Відновити їх можна за кілька місяців та навчити льотний склад за 3 – 4 місяці.

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Більше не зазіхне жодна країна

Якщо ці літаки нам передадуть, вони можуть надалі скласти кістяк нашої ядерної безпеки. Адже F/A-18 Hornet може нести бомбу B61-12 з тактичним ядерним боєприпасом вагою до полу мегатонни.

Сотні таких бомб нам вистачить, щоб на нашу територію більше не зазіхнула жодна країна в світі. А бомба – зброя, яку потрібно доставити. 40 літаків F/A-18 Hornet вистачить, щоб розв'язати питання з будь-якою країною, яка тільки замислиться про бойові дії на території України,

– припустив Роман Світан.

Однак, він зауважив, що здійснити це можна буде лише після вступу України в НАТО.

Зверніть увагу! Україна, звичайно, вдячна партнерам за допомогу, зокрема літаками різних видів. Але Повітряні сили ЗСУ потребують саме американських винищувачів F-16. Ці літальні апарати є найкращими за всіх літаків, які є в Росії. До того ж F-16 є багатофункціональними літаками, які можуть виконувати декілька завдань. І отримати їх Україна може найшвидше за інші види літаків.

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