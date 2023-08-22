F-16 и удары вглубь России: в Воздушных силах назвали условие Запада

Украина получит от стран-союзниц истребители F-16. В Воздушных силах подчеркнули, что они помогут Украине защититься от ракетного террора.

Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – подчеркнул, что F-16 помогут Украине завоевать преимущество в воздухе. Кроме того, истребители помогут отогнать российские корабли.

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В то же время, наносить удары по территории России с F-16 Украина не сможет. Это – условие Запада.

На каждую номенклатуру вооружения, которую мы получаем, мы берем на себя обязательства, что не будем бить по территории России. Мы берем оружие для защиты от агрессии. И мы честно придерживаемся своего слова,

– подчеркнул Игнат.

Украина получит F-16

Якоб Эллеманн-Йенсен – министр обороны Дании – подчеркнул , что истребители Украина сможет использовать только на своей территории.

В августе 2023 наконец стало известно, что Украина получит F-16 от Нидерландов и Дании Новости сообщили во время визитов Владимира Зеленского в эти страны. Украинский лидер уже пообщался с пилотами, обучающимися на F-16. Полученные истребители позволят Украине защитить свое небо.