F-16 и удары вглубь России: в Воздушных силах назвали условие Запада
Источник:LIGA.net
Украина получит от стран-союзниц истребители F-16. В Воздушных силах подчеркнули, что они помогут Украине защититься от ракетного террора.
Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – подчеркнул, что F-16 помогут Украине завоевать преимущество в воздухе. Кроме того, истребители помогут отогнать российские корабли.
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В то же время, наносить удары по территории России с F-16 Украина не сможет. Это – условие Запада.
На каждую номенклатуру вооружения, которую мы получаем, мы берем на себя обязательства, что не будем бить по территории России. Мы берем оружие для защиты от агрессии. И мы честно придерживаемся своего слова,
– подчеркнул Игнат.
Украина получит F-16
В августе 2023 наконец стало известно, что Украина получит F-16 от Нидерландов и Дании Новости сообщили во время визитов Владимира Зеленского в эти страны. Украинский лидер уже пообщался с пилотами, обучающимися на F-16. Полученные истребители позволят Украине защитить свое небо.