Когда Киев получит снаряды, F-16 и гарантии безопасности: интервью с главой МИД Нидерландов

Евросоюз не может передать Украине обещанный миллион снарядов вовремя, и это уже имеет влияние на ход боевых действий на фронте. В то же время Чехия нашла боеприпасы для Украины за пределами ЕС.

Евросоюз не может передать Украине обещанный миллион снарядов вовремя, и это уже имеет влияние на ход боевых действий на фронте. В то же время Чехия нашла боеприпасы для Украины за пределами ЕС.

Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе расспросила министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот, поддерживают ли эту идею союзники, когда Украина получит F-16 и гарантии безопасности от Нидерландов.

Закупка снарядов для Украины за пределами ЕС

! Ханке Брюинс Слот – министр иностранных дел Нидерландов с сентября 2023 года. Ранее занимала должность министра внутренних дел и отношений Королевства Нидерланды. В 2010 – 2019 годах работала в Палате представителей Нидерландов.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что нашел 800 тысяч боеприпасов для Украины за пределами ЕС. Что вы думаете об этой идее?

Я считаю, что мы должны использовать все возможные меры, чтобы закупить снаряды для Украины, потому что важно, чтобы украинцы могли воевать. Они борются за собственную свободу, но они также борются за стабильность и безопасность европейского континента.

Поэтому мы должны поддерживать их, чего бы это ни стоило, так долго, как это потребуется.

Считаете ли вы, что эта идея может найти поддержку в Раде в будущем?

Я вижу, что Рада очень настойчиво работает над несколькими предложениями по интенсификации нашей оборонной промышленности и рассматривает возможности для ее усиления.

И я уверена, что так и будет. Я надеюсь, что это даст новые возможности для Украины и для нашей поддержки для них. В этом году Нидерланды выделили более 2 миллиардов евро на военную поддержку, и, таким образом, мы можем сделать свой вклад в безопасность Украины и ее мужественную борьбу против российской агрессии.

По вашему мнению, какое главное препятствие для реализации этого предложения по закупке боеприпасов в третьих странах, за пределами ЕС?

В общем, я не думаю, что будут какие-то возражения против того, чтобы покупать боеприпасы в других странах, то есть за пределами ЕС. Как Нидерланды мы всегда рассматриваем любые возможности, если видим их.

Дания передает Украине все имеющиеся боеприпасы, которые есть у нее на складах. Как вы считаете, поступят ли так же другие европейские страны?

Наш министр обороны рассматривает все возможные способы приобретения боеприпасов для Украины, и я поблагодарила Данию за их действия.

Соглашение о гарантиях безопасности

Планируют ли Нидерланды подписать гарантии безопасности с Украиной, и когда мы можем этого ожидать?

Мы очень упорно работаем над двусторонними договоренностями в сфере безопасности и сейчас завершаем переговоры. Поэтому мы надеемся, что сможем подписать двусторонние договоренности очень скоро. Для нас очень важно поддерживать Украину в этом вопросе.

Когда Киев получит первые F-16

Относительно истребителей F-16. Я понимаю, что вы не можете назвать конкретные временные рамки, когда Киев получит истребители, но в Украине распространяются сообщения, что самолеты прибудут до этого лета. Можете ли вы это подтвердить, или самолеты стоит ожидать в конце этого года?

Мы очень упорно работаем над тем, чтобы сделать возможным поставки самолетов F-16 в Украину. Прежде всего, мы открываем учебный центр в Румынии, поэтому мы делаем все возможное, чтобы доставить их как можно скорее, но у нас есть некоторые условия, которые еще должны быть выполнены.

И это должно произойти в 2024 году, и чем раньше, тем лучше. Я не называю конкретных временных рамок на данный момент, но вы можете быть уверены, что мы делаем все возможное, чтобы ускорить процесс.

Сейчас мы говорим по меньшей мере о 24 F-16 для Украины. Как вы считаете, возможно ли увеличить количество этих истребителей в будущем?

Сейчас их 24, я не хочу обещать, что их будет больше. Это действительно важный сигнал, который мы посылаем, передавая F-16. Мы можем поддержать Украину и предоставить очень важные системы вооружения, которые необходимы для ведения боевых действий.

Санкции против России всегда с "сюрпризом"

По вашему мнению, примет ли ЕС 13-й пакет санкций до 24 февраля, и что вы ожидаете в этом пакете?

Пакеты санкций – это всегда сюрприз, поэтому я не буду сейчас ничего об этом говорить. Я надеюсь, что мы сможем завершить переговоры как можно скорее. Нидерланды считают, что очень важно иметь еще один сильный пакет санкций, и чтобы мы ударили по России так сильно, как только сможем.