Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть F-16, –Умеров

Украина получила первые американские истребители F-16. Впоследствии наше государство получит еще несколько экземпляров.

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Украина получит от Норвегии истребители F-16. По его словам, шесть самолетов доставят в ближайшее время.

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Украина получит не только истребители

Умеров рассказал, что во время заседания Совета Украина – НАТО провел переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. Они обсуждали текущую ситуацию на фронте и потребности Украины.

Кроме этого, удалось также достичь договоренностей по усилению украинской ПВО.

Отдельный фокус – авиационная составляющая. В частности, усиление наших возможностей истребителями F-16. Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время,

– пояснил Умеров.

Он также пригласил Норвегию присоединиться к прямому финансированию украинских оборонных предприятий, как это уже сделала Дания. В частности, также министр обороны предложил Норвегии обучить и обеспечить техникой одну бригаду ВСУ.

В то же время Нидерланды, которые первыми предоставили Украине эти истребители, позволили Украине использовать F-16 на территории России.