Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в соцсети X, ранее известной как твитер.

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Зеленский о F-16 от Нидерландов

Украинский лидер отметил, продолжается плодотворный диалог с премьер-министром Нидерландов после встречи в Мюнхене. Владимир Зеленский поговорил с Диком Схоофом о справедливом окончании войны и укреплении единства в Европе.

Нидерланды разделяют нашу позицию: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы,

– подчеркнул президент.

Также отметил, что нас объединяет понимание необходимости усиливать военную мощь как гарантию безопасности для Украины и всей Европы. Зеленский поблагодарил Нидерланды за всю оказанную помощь, готовность продолжать и увеличивать поддержку Украины. Констатировал, это важно для стабильности всей Европы.

Ожидаем в этом году продолжение поставок F-16. Небо над Украиной должно быть закрытым и безопасным,

– подчеркнул глава государства.

Заметим, 6 февраля Рустем Умеров заявил, что Воздушные силы получили долгожданное усиление – первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Нидерландов.