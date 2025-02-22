Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у соцмережі X, раніше відомій як твітер.

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Зеленський про F-16 від Нідерландів

Український лідер відзначив, продовжується плідний діалог із прем'єр-міністром Нідерландів після зустрічі в Мюнхені. Володимир Зеленський поговорив із Діком Схоофом про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності у Європі.

Нідерланди поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи,

– підкреслив президент.

Також зазначив, що нас об'єднує розуміння щодо необхідності посилювати військову міць як гарантію безпеки для України й усієї Європи. Зеленський подякував Нідерландам за всю надану допомогу й готовність продовжувати та збільшувати підтримку України. Констатував, це важливо для стабільності всієї Європи.

Очікуємо в цьому році продовження постачання F-16. Небо над Україною має бути закритим і безпечним,

– наголосив глава держави.

Зауважимо, 6 лютого Рустем Умєров заявив, що Повітряні сили отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів.