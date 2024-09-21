Умеров сказал, сколько самолетов Россия использует в войне против Украины

Украина летом получила от союзников первые F-16. Впрочем, обещанного партнерами количества истребителей не достаточно для того, чтобы получить преимущество над врагом в небе. Как планируют решать этот вопрос, рассказал Рустем Умеров.

Сейчас Украина пытается объяснить своим союзникам, сколько ей нужно авиационных бригад и самолетов. Об этом сообщил в эфире телемарафона министр обороны Рустем Умеров, передает 24 Канал.

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Сместили фокус на масштабирование

По словам Умерова, власть растолковывает партнерам, какие платформы нам нужны, какое вооружение они должны иметь. Министр отметил, что прошлый год шла работа над тем, чтобы сфокусироваться на тренировке пилотов, получить платформы, построить всю необходимую инфраструктуру. В этом году фокус сместили на поиск путей получения преимущества над врагом в воздухе.

Сейчас россияне используют в войне против Украины до 300 самолетов и до 300 вертолетов.

Умеров подчеркнул, что процесс переговоров по увеличению количества авиации в Украине налажен, но требует масштабирования. "У нас уже есть решения, над которыми мы вместе с партнерами работаем", – сказал чиновник. В частности, уже договорено о передаче F-16 и Migare, продолжаются констультации по Gripen и Eurofighter Typhoon. "Скоро у нас будут результаты, которые мы будем анонсировать", – добавил министр.

К слову, до конца 2024 года Украина получит дополнительную партию истребителей F-16 от Дании.