Самолеты F-16 уже в Украине: Зеленский показал первые кадры

Президент подтвердил, что Украина уже получила первые истребители. Также заявил, что наши военные уже начали использовать F-16.

Владимир Зеленский показал первые кадры украинских F-16 в День Воздушных сил ВСУ, передает 24 Канал.

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F-16 в Украине

Президент рассказал, что провели сотни встреч и переговоров, чтобы укрепить возможности нашей авиации, ПВО, Сил обороны.

Мы часто слышали в ответ слова "это невозможно". Но все же мы сделали возможным то, что было нашей амбицией, нашей оборонной потребностью. А теперь это действительно реальность, реальность в нашем небе. F-16 в Украине,

– подчеркнул Зеленский.

Истребители F-16 в Украине: смотрите видео

Украинский лидер подчеркнул, что гордится всеми нашими ребятами, которые качественно овладевают этими самолетами.

Уже начали их использовать для нашего государства,

– заявил президент.

Владимир Зеленский поблагодарил партнеров, которые действительно действенно помогают.

Они помогают и с F-16, и первым государствам, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов. Спасибо. Дания, Нидерланды, Соединенные Штаты и все наши партнеры, мы ценим вашу поддержку,

– подчеркнул глава государства.

Также пожелал Воздушным силам, всем нашим воинам чувствовать гордость украинцев нашей боевой авиацией и приносить Украине именно такие боевые результаты.