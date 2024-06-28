50 специалистов по обслуживанию F-16 полностью прошли подготовку в Дании

В Дании подготовили часть специалистов, которые будут заниматься обслуживанием F-16. Они уже готовятся к приему первых самолетов в Украине.

Речь идет о 50 специалистах из сотни, которые Дания пообещала подготовить для выполнения вспомогательных задач. Об этом заявил командующий Военно-воздушных сил страны Ян Дам.

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Дания подготовит 20 пилотов F-16

В перечень лиц, которые будут обслуживать F-16, вошли механики, специалисты по вооружению и наземный персонал для украинских авиабаз.

Большинство из них уехали домой, чтобы помочь подготовиться к первому боевому самолету. Сразу после летних каникул мы возьмемся за следующие 50,

– сказал Ян Дам.

Кроме того, на днях Дания сообщила, что до конца 2024 года подготовит около 20 украинских пилотов для F-16. По словам командующего ВВС Дании, первая партия пилотов еще не полностью подготовлена.

"Мы еще не совсем готовы. Но первые очень близки к тому, чтобы быть готовыми", – прокомментировал он подготовку украинских пилотов.

В датских СМИ говорят, что подготовка украинских пилотов и передача F-16 является одной из самых секретных военных операций Дании. В то же время в их войсках говорят, что пройдет еще много времени, пока эти самолеты предоставят преимущество на поле боя.

"Могут пройти месяцы и годы, прежде чем они создадут решающий оперативный эффект", – считает Ян Дам.