Йдеться про 50 спеціалістів із сотні, які Данія пообіцяла підготувати для виконання допоміжних завдань. Про це заявив командувач Військово-повітряних сил країни Ян Дам.

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Данія підготує 20 пілотів F-16

До переліку осіб, які обслуговуватимуть F-16, увійшли механіки, фахівці з озброєння і наземний персонал для українських авіабаз.

Більшість з них поїхали додому, щоб допомогти підготуватися до першого бойового літака. Відразу після літніх канікул ми візьмемося за наступні 50,

– сказав Ян Дам.

Окрім того, днями Данія повідомила, що до кінця 2024 року підготує близько 20 українських пілотів для F-16. За словами командувача ВПС Данії, перша партія пілотів ще не повністю підготовлена.

"Ми ще не зовсім готові. Але перші дуже близькі до того, щоб бути готовими", – прокоментував він підготовку українських пілотів.

У данських ЗМІ кажуть, що підготовка українських пілотів і передача F-16 є однією з найсекретніших військових операцій Данії. Водночас у їхніх військах кажуть, що пройде ще багато часу, поки ці літаки нададуть перевагу на полі бою.

"Можуть пройти місяці й роки, перш ніж вони створять вирішальний оперативний ефект", – вважає Ян Дам.