Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що Україні потрібно три ескадрильї F-16. Однак без військової допомоги у вигляді засобів ураження до них ці літаки не допоможуть.

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Скільки F-16 потрібно Україні

Світан розповів, що кілька F-16 Україні не допоможуть. Однак навіть велика кількість винищувачів нічого не вартує без постачання до них авіаційних засобів ураження – ракет та авіабомб.

Це буде мільйон літаків з льотчиками, двигунами та крилами, які будуть "ганятись за горобцями",

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Він пояснив, що для України потрібні три ескадрильї літаків F-16 для виконання бойових завдань. Тобто 40 – 50 літаків, залежно від коефіцієнта додаткових винищувачів. Така кількість F-16 дасть можливість піхоті без перешкод виконувати наступальні операції.

Важливо, аби нам дали їх достатньо, це розв'яже багато питань,

– підкреслив Світан.

Від чого залежить постачання F-16 в Україну

За словами Світана, F-16 обіцяли Україні поставити у 2022 році впродовж трьох років, тому у 2025 році вони мають з'явитись. Постачання цих літаків в Україну, скоріш за все, залежить від політичних моментів, Білий Дім затягнув це питання. У 2022 році був оголошений Ленд-Ліз, Україна мала отримати 100 мільйонів доларів для навчання пілотів на F-16.

Приблизно така ж ситуація була у 2023 році. Якби в нас тоді були літаки, хоча б три ескадрильї, ми були б на Азовському узбережжі й вже заходили б Крим,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Зараз українські пілоти та аеродроми готові до прибуття F-16, однак, на думку Світана, немає рішучого політичного рішення.