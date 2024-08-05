Почему Украине нужен большой парк истребителей F-16: анализ ISW

Воздушные силы нуждаются в значительном парке истребителей F-16, чтобы расширить свои возможности в сфере противовоздушной обороны, а также выполнять боевые задачи.

Об этом говорится в обзоре аналитиков Института изучения войны (ISW). Отмечают, что Украина официально заявила о получении первых истребителей F-16 от партнеров.

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Истребителей недостаточно

При этом полученного количества недостаточно для достижения ощутимого результата как в противовоздушной обороне, так и на фронте.

Поскольку Украина нуждается в гораздо большем количестве истребителей F-16, чтобы расширить возможности противовоздушной обороны.

Для более безопасного использования F-16 и устранения риска их поражения, Воздушным силам также следует регулярно уничтожать системы противовоздушной обороны в российском тылу и на временно оккупированных территориях Украины,

– говорится в отчете.

При этом аналитики добавили, что для поражения этих целей, украинские защитники должны использовать западное вооружение.

Справочно. Вчера, 4 августа – в День Воздушных сил ВСУ, Владимир Зеленский официально подтвердил прибытие западных истребителей F-16. Пилоты уже начали выполнять боевые задачи на этих самолетах.

Пока неизвестно, о каком количестве бортов идет речь. По данным издания Economist, в Украину в последний день июля прибыло 10 истребителей, хотя ранее в западной прессе писали о 6 бортах.