Украинские F-16 оборудованы уникальной версией РЭБ: как это усилит наших пилотов

Западные СМИ пишут о том, что США создали для украинских F-16 новую, до сих пор неизвестную версию радиоэлектронной борьбы. Обновили средства РЭБ на тех истребителях, которые Дания, Норвегия и Нидерланды передадут Украине.

Вероятно, в СМИ говорилось о средствах радиоэлектронной борьбы, которые используют в роли пилона. Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, добавив, что это действительно предоставит пилотам больше возможностей.

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Как новая версия РЭБ поможет пилотам

Журналисты написали, что подобных технологий нет даже на американских самолетах. Они используют другие системы. Если мы говорим о средствах РЭБ в роли пилона, то есть а подвесках для боевой нагрузки, то есть несколько важных факторов.

Важно, что это не контейнер, который подвешивается на место, где, например, может быть подвешена ракета или авиабомба, а сам пилон, который затем дополнительно может нести средство вооружения.

То есть мы говорим о том, что самолет не теряет количество посадочных мест для вооружения. Это позволяет ему работать с оружием, а при этом выявлять и защищать себя от возможного поражения ракет ПВО класса "воздух – воздух" и "поверхность – воздух",

– рассказал авиаэксперт.

Следует заметить, что это скорее всего итальянско-датская разработка. Мы видим, что Дания активно помогает нам в этом вопросе. Недавно на встрече в Дании обсуждался ряд вопросов о помощи украинским компаниям, которые занимаются технологиями, со стороны датского правительства. Такие решения позволят пилотом чувствовать себя защищенно благодаря тем средствам, которые стоят у них под крылом.