Ймовірно, у ЗМІ мовилось про засоби радіоелектронної боротьби, які використовують у ролі пілона. Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, додавши, що це справді надасть пілотам більше можливостей.

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Як нова версія РЕБ допоможе пілотам

Журналісти написали, що подібних технологій немає навіть на американських літаках. Вони використовують інші системи. Якщо ми говоримо про засоби РЕБ у ролі пілона, тобто підвіски для бойового навантаження, то є декілька важливих факторів.

Важливо, що це не контейнер, який підвішується на місце, де, наприклад, може бути підвішена ракета чи авіабомба, а сам пілон, який потім додатково може нести засіб озброєння.

Тобто ми говоримо про те, що літак не втрачає кількість посадкових місць для озброєння. Це дозволяє йому працювати зі зброєю, а при цьому виявляти та захищати себе від можливого ураження ракет ППО класу "повітря – повітря" і "поверхня – повітря",

– розповів авіаексперт.

Слід зауважити, що це скоріш за все італійсько-данська розробка. Ми бачимо, що Данія активно допомагає нам в цьому питанні. Нещодавно на зустрічі в Данії обговорювалась низка питань щодо допомоги українським компаніям, які займаються технологіями, з боку данського уряду. Такі рішення дозволять пілотом почуватися захищено завдяки тим засобам, які стоять у них під крилом.