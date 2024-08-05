Народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев рассказал, какое оборудование передали вместе с F-16.

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Что получила Украина с F-16

Мы получили современную модификацию F-16 с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели и тому подобное. Также прорабатываются все возможные варианты, чтобы дальше для этих машин мы получили и дальнобойное оружие, которое производится в Европе и США. Процесс продолжается, и надеюсь, что мы увидим такие ракеты в Украине,

– сказал нардеп Егор Чернев.

Однако важным вопросом остается подготовка украинских пилотов и технического персонала для обслуживания самолетов на земле.

По словам Чернева, в мире не так много баз для этого, поэтому государство ищет возможности в разных странах, чтобы увеличить количество украинских специалистов.

Пока поступила первая партия F-16. Это должно стать стимулом для других партнеров, ведь Украина ожидает другие машины от стран соответствующей коалиции – Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии.

"Сейчас ведется активная работа, чтобы к этой коалиции присоединились и другие государства, в частности США. Так мы сможем получить необходимый минимум самолетов, чтобы закрыть наше небо и отражать атаки оккупантов ракетами, дронами и самолетами", – рассказал парламентарий.

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Эксперты "Милитарного" выяснили, что полученные Украиной F-16 оснащены пилонами Terma PIDS+ с системой раннего предупреждения о ракетном нападении. Такие пилоны для своих F-16 в 2018 году заказали Дания, Норвегия, Норвегия Нидерланды и Бельгия.

ALQ-213 выбирает эффективную последовательность отстрела тепловых ловушек с модуля Flare-Up, который размещен в пилоне PIDS+. Отстрел ловушек происходит под таким углом, чтобы они стреляли по диагонали вниз и не поразить ракету, установленную на кончике крыла истребителя.

А в Defense Express написали о контейнере ECIPS/CJS от датской Terma и итальянского Leonardo. Он объединяет мощную цифровую станцию РЭБ и станцию фиксации угрозы о ракетной атаке. А также там обратили внимание на золотой фонарь. Для чего он нужен – читайте здесь.