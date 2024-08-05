Народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв розповів, яке обладнання передали разом з F-16.

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Що отримала Україна з F-16

Ми отримали сучасну модифікацію F-16 із новітньою авіонікою, радарами для наведення ракет на цілі тощо. Також пропрацьовуються всі можливі варіанти, щоб далі для цих машин ми отримали і далекобійну зброю, яка виробляється в Європі та США. Процес триває, і сподіваюся, що ми побачимо такі ракети в Україні,

– сказав нардеп Єгор Чернєв.

Проте важливим питанням залишається підготовка українських пілотів і технічного персоналу для обслуговування літаків на землі.

За словами Чернєва, у світі не так багато баз для цього, тож держава шукає можливості в різних країнах, щоб збільшити кількість українських спеціалістів.

Поки що надійшла перша партія F-16. Це має стати стимулом для інших партнерів, адже Україна очікує інші машини від країн відповідної коаліції – Нідерландів, Бельгії, Данії та Норвегії.

"Зараз ведеться активна робота, щоб до цієї коаліції приєдналися й інші держави, зокрема США. Так ми зможемо отримати необхідний мінімум літаків, щоб закрити наше небо й відбивати атаки окупантів ракетами, дронами й літаками", – розповів парламентар.

Військові аналітики вивчили фото ОП з представлення F-16

Експерти "Мілітарного" з'ясували, що отримані Україною F-16 оснащені пілонами Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад. Такі пілони для своїх F-16 у 2018 році замовили Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія.

ALQ-213 вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток з модулю Flare-Up, який розміщений у пілоні PIDS+. Відстріл пасток відбувається під таким кутом, щоб вони стріляли по діагоналі вниз та не уразити ракету, встановлену на кінцівці крила винищувача.

А в Defense Express написали про контейнер ECIPS/CJS від данської Terma та італійського Leonardo. Він об'єднує потужну цифрову станцію РЕБ і станцію фіксації загрози про ракетну атаку. А також там звернули увагу на золотий ліхтар. Для чого він потрібен – читайте тут.