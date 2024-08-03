Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что для того, чтобы F-16 приносили пользу, их нужно правильно обслуживать. Также должно быть взаимодействие со всеми средствами ПВО, в частности Patriot, NASAMS.

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Серьезные проблемы для России

Взаимодействие с другими системами является гарантией безопасности самих истребителей. А с другой стороны, показывает, где находятся цели, которые должен поражать F-16.

Согласно информации, которую обнародовали СМИ, Украина получила 6 самолетов и 6 пилотов. Это достаточно мало. К тому же, учитывая официальные сообщения, то 8 наших пилотов должны были в августе закончить обучение в Дании. Тогда непонятно, почему говорят только о 6.

Ко всем комментариям надо относиться осторожно. Лучше все-таки дождаться, когда прибудут самолеты и тогда станет понятно, каков их состав, какие там радары, ракеты и чего еще мы ожидаем,

– отметил Константин Криволап.

Впоследствии мы узнаем, какие задачи стоят на линии боевого соприкосновения, есть ли у нас разрешение бить по территории России – все это вопросы, на которые мы еще должны услышать ответы. Тогда можно будет четко сказать, что Украина будет делать со своими самолетами.

"Понятно, что эти 6 самолетов не приведут к окончанию войны, но в зависимости от того, какой у них радар и ракеты, они могут создать серьезные проблемы россиянам", – подчеркнул эксперт по авиации.