Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що для того, щоб F-16 приносили користь, їх потрібно правильно обслуговувати. Також має бути взаємодія зі всіма засобами ППО, зокрема Patriot, NASAMS.

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Серйозні проблеми для Росії

Взаємодія з іншими системами є гарантією безпеки самих винищувачів. А з іншого боку, показує, де перебувають цілі, які має вражати F-16.

Відповідно до інформації, яку оприлюднили ЗМІ, Україна отримала 6 літаків і 6 пілотів. Це досить мало. До того ж, зважаючи на офіційні повідомлення, то 8 наших пілотів мали у серпні закінчити навчання у Данії. Тоді незрозуміло, чому говорять тільки про 6.

До всіх коментарів треба ставитись обережно. Краще все-таки дочекатися, коли прибудуть літаки й тоді стане зрозуміло, яким є їхній склад, які там радари, ракети та чого ще ми очікуємо,

– зауважив Костянтин Криволап.

Згодом ми дізнаємось, які завдання стоять на лінії бойового зіткнення, чи є у нас дозвіл бити по території Росії – все це питання, на які ми ще маємо почути відповіді. Тоді можна буде чітко сказати, що Україна робитиме зі своїми літаками.

"Зрозуміло, що ці 6 літаків не призведуть до закінчення війни, але залежно від того, який в них радар і ракети, вони можуть створити серйозні проблеми росіянам", – підкреслив експерт з авіації.