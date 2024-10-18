Уже в августе 2024 года Украина получила первые самолеты F-16 на вооружение. В The Wall Street Journal сообщили, что Украина вряд ли получит эскадрилью F-16 до конца 2024 года. Однако быть настолько уверенными не стоит.

Заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что Украина может получить эскадрилью истребителей до конца 2024 года, ведь на это указывают многие факторы. Кроме того, целая эскадрилья F-16 на поле боя сможет выполнять сложные операции.

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Получит ли Украина эскадрилью F-16 до конца 2024 года

Журналисты The Wall Street Journal написали, что сейчас США готовят для F-16 не опытных пилотов, а младших курсантов. Именно это решение может повлиять на то, что Украина позже получит эскадрилью современных истребителей.

Храпчинский отметил, что это является субъективным мнением, ведь стоит также анализировать обучение во Франции, Великобритании, Румынии на еще ряде стран.

Кроме того, истребители F-16 Украине передадут несколько стран, а не одна.

Я предполагаю, что до конца года у нас будет целая эскадрилья,

– подчеркнул заместитель гендиректора компании.

Храпчинский отметил, что Украина получила первую партию самолетов F-16 от Нидерландов. Недавно министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс посетил приехал приехал с визитом в нашу страну, в частности побывал в Харькове. Он пообещал, что остальные из обещанных 24 самолетов будет в Украине уже в ближайшие месяцы.

Заметьте! Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Украина получит от Норвегии еще 6 самолетов F-16 в ближайшее время.

Украина ориентируется именно на эскадрилью из-за специфики тактики применения. Заместитель гендиректора компании объяснил, что есть отдельные звенья, которые используются в определенных боевых действиях.

Самое главное, что надо понять – только эскадрилья способна выполнить определенные нужные задачи. Эскадрилья F-16 – это 18 – 21 самолета по современным стандартам НАТО.

Если говорить о защите воздушного пространства, здесь достаточно 4 самолетов, чтобы закрыть определенный сектор на территории Украины, а если говорить о выполнении сложных операций, то как раз одна эскадрилья будет эффективной,

– добавил Храпчинский.

Напомним, Нидерланды разрешили Украине использовать истребители F-16 на территории России. Министр обороны страны Рубен Брекельманс отметил, что международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию.