Это единственный аргумент, – военный эксперт объяснил, почему Запад тормозит предоставление F-16

Украина уже долго просит у западных партнеров о современных истребителях. В то же время на Западе опасаются, что передача Украине авиации НАТО может повлечь за собой значительную эскалацию войны.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, в Европе и США опасаются, что Путин может ответить на это применением ядерного оружия.

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Авиация может переломить ход войны

Он считает, что на Западе существуют определенные опасения относительно ядерного оружия, ведь предоставление современной авиации существенно изменяет ход боевых действий. Еще Уинстон Черчилль говорил, что авиация – это кавалерия ХХ века. Полк современных истребителей – 60 единиц могут переломить ход войны.

Это может загнать Путина в тупик. Думаю, что страх перед применением Россией ядерного оружия – это единственный аргумент, почему не дают западные истребители,

– подчеркнул Черник.

Военный эксперт уверен, что рано или поздно Украина получит западную авиацию. Первым предвестником этого модернизированных истребителей МиГ-29 Польшей и Словакией.

"В июне прошлого года мы добились передачи HIMARS и по состоянию на сегодняшний день является второй страной-оператором этих систем в мире. В августе прошлого нам объявили о передаче самых современных систем ПВО NASAMS и IRIS-T. В октябре мы думали, что передача ЗРК Patriot – это что-то из разряда фантастики, но уже через несколько недель США объявила о передаче этой системы. В феврале мы просили танки и уже сейчас у нас есть 250 танков от западных стран – Leopard 2, Challenger и Abrams, которые будут быстрее, чем ожидалось", – рассказал Черник.

Почему ПВО не заменяет авиацию

По его словам, не корректно сравнивать авиацию и системы ПВО, даже такие, как Patriot. Например, Су-34, чтобы сбросить КАБ, должно подлететь к линии фронта на расстояние 65 километров. Чтобы сбить российский истребитель, Patriot должен приблизиться к линии фронта ориентировочно на такое же расстояние.

"Это будет означать, что Patriot сам станет целью для целого ряда ракет класса воздуха-земля, которые использует Россия. Другая ситуация с истребителями. F-16 может вычислять цели на расстоянии до 340 километров. Ракета AIM-120, которой вооружен американский самолет, может поражать цель на расстояние до 160 километров. Это простая математика", – добавил Черник.

Западные истребители в Украине