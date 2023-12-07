Reuters нашли "несколько сюрпризов" в запросе Украины на вооружение, в том числе F-18, Apache и THAAD

5-6 декабря в Вашингтоне проходила украино-американская конференция оборонных индустрий. Минобороны Украины на закрытом заседании представило список вооружений США, которые наше государство нуждается в борьбе с российской армией.

Журналисты Reuters, ознакомленные с соответствующим документом, отметили, что запрос Украины по вооружению полон "сюрпризов". В чем они состоят, читайте дальше.

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Киев просит о самом передовом оружии

Так, список, представленный официальными представителями ОПК Украины, содержит оружие, которое наше государство уже получало от своего союзника. Это, к примеру, танки Abrams и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Кроме того, в него вошло вооружение, о котором Киев неоднократно просил. Это, в частности, F-16, беспилотники и ракеты большой дальности ATACMS.

Но в этом списке есть и несколько сюрпризов, отмечает издание. Это, например, дорогостоящие самолеты C-17 Globemaster производства Boeing (BA.N) и C-130 Super Hercules производства Lockheed Martin (LMT.N). В перечень попали ударные вертолеты Apache компании Boeing, а также вертолет Black Hawk.

Но на этом украинцы не остановились. Документы показывают, что наша страна также ищет истребители F-18 Hornet, три типа беспилотников General Atomics, в том числе MQ-9B Sky Guardian и систему противовоздушной обороны THAAD производства Lockheed.

Журналисты отмечают, что запрос Украины отражает осознание того, что для продолжения борьбы она должна получать военную поддержку Запада.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

6 декабря президент США Байден во время обращения к Конгрессу, в котором объяснял важность дальнейшей поддержки Киева в противостоянии с Россией, анонсировал новый пакет помощи Украине стоимостью 175 миллионов долларов.

Позже Пентагон расскрыл детали очередного пакета. Туда вошли: