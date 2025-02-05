Норвежские F-35 перехватили российский бомбардировщик Ту-95 на Крайнем Севере

Два истребителя F-35 Королевских ВВС Норвегии 4 февраля были подняты на перехват российского Ту-95. Его зафиксировали вблизи воздушного пространства НАТО на Крайнем Севере.

Российский бомбардировщик сопровождали два истребителя Су-27. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Воздушного командования НАТО.

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Что известно о российском бомбардировщике на Крайнем Севере

Норвежские пилоты оперативно обнаружили и идентифицировали российские самолеты, соблюдая безопасную дистанцию. Передовые системы F-35 позволили им собрать важную информацию и контролировать ситуацию, не допуская нарушения воздушного пространства Альянса.

"Наша миссия быстрого реагирования на Крайнем Севере важна для нашей национальной обороны и коллективной безопасности НАТО. Способность к быстрому реагированию обеспечивает безопасность нашего воздушного пространства и подчеркивает силу наших союзнических сил в поддержании мира и стабильности", – заявил генерал-майор Ойвинд Ганнеруд, главнокомандующий ВВС Норвегии.

В Воздушном командовании Альянса подчеркнули, что подобные перехваты свидетельствуют о важности постоянного патрулирования воздушного пространства. Способность быстро выявлять, перехватывать и отслеживать потенциальные угрозы имеет решающее значение для поддержания региональной безопасности и стабильности.

Истребители НАТО постоянно находятся в готовности реагировать на возможные угрозы, в частности потерю связи, нарушение границ или действия, противоречащие международному авиационному праву.

Миссия по охране воздушного пространства НАТО является частью коллективной обороны и направлена на сохранение безопасности Альянса. Особое значение она имеет на Крайнем Севере и в Арктике, где геополитические и географические факторы создают дополнительные вызовы.

"Сочетание военных интересов, технологического прогресса и климатических изменений указывает на то, что Крайний Север становится все более конкурентным регионом, а изменчивая среда безопасности потребует тщательной навигации. НАТО продолжает готовить Альянс к вызовам настоящего и будущего для развития и сохранения решающего военного преимущества НАТО, в том числе в Арктическом регионе", – говорится в сообщении.

Напомним, в редакцию 24 Канала попали уникальные секретные материалы благодаря OSINT-группе "Sarana", которые позволили нам идентифицировать десятки российских военных преступников, причастных к террористическим ударам по Украине. Россия награждала своих пилотов Ту-95МС за преступные удары по украинским городам. Именно их списки попали к нам.