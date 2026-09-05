Истребитель F-4 разбился во время авиашоу возле Афин: есть погибшие
5 сентября греческий двухместный истребитель F-4 Phantom разбился во время авиашоу на авиабазе Танагра к северу от Афин. В результате катастрофы погибли оба пилота.
Об этом агентству Reuters сообщили два представителя властей.
Что известно об авиакатастрофе под Афинами?
Истребитель упал примерно в двух километрах от аэропорта. Сообщений о пострадавших среди зрителей или местных жителей в окрестностях не поступало.
Кадры, обнародованные греческим общественным вещателем ERT, показали, как F-4 за несколько секунд до падения выполнял правый разворот на высоте всего нескольких метров над землей. После этого самолет врезался в землю и загорелся.
Момент аварии возле Афин: смотрите видео
Для локализации пожара, который распространился на прилегающий лес, были задействованы 11 пожарных самолетов и вертолетов.
Мы все были ошеломлены. Он находился в воздухе не более трех минут,
– рассказал ERT очевидец.
Громкоговорители на авиабазе призвали людей покинуть территорию.
F-4 участвовал в ежегодном авиашоу Athens Flying Week, которое собирает военные и гражданские авиационные команды из десятков стран.
Ранее сообщалось, что на севере Кении разбился туристический вертолет. Все семь человек на борту погибли.
Среди жертв был 42-летний американский бизнесмен Роджер Дуарте, попадавший в рейтинг Forbes "30 до 30". Также погибли еще пять граждан США и супруги из Эквадора.
Вертолет Eurocopter Ec130 B4 упал 19 августа у Ололокве в округе Самбуру. Он перевозил туристов из заповедника в район реки Эвасо-Нгиро.