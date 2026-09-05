Истребитель F-4 разбился во время авиашоу возле Афин: есть погибшие

5 сентября греческий двухместный истребитель F-4 Phantom разбился во время авиашоу на авиабазе Танагра к северу от Афин. В результате катастрофы погибли оба пилота.

Об этом агентству Reuters сообщили два представителя властей.

Что известно об авиакатастрофе под Афинами?

Истребитель упал примерно в двух километрах от аэропорта. Сообщений о пострадавших среди зрителей или местных жителей в окрестностях не поступало.

Кадры, обнародованные греческим общественным вещателем ERT, показали, как F-4 за несколько секунд до падения выполнял правый разворот на высоте всего нескольких метров над землей. После этого самолет врезался в землю и загорелся.

Момент аварии возле Афин: смотрите видео

Для локализации пожара, который распространился на прилегающий лес, были задействованы 11 пожарных самолетов и вертолетов.

Мы все были ошеломлены. Он находился в воздухе не более трех минут,

– рассказал ERT очевидец.

Громкоговорители на авиабазе призвали людей покинуть территорию.

F-4 участвовал в ежегодном авиашоу Athens Flying Week, которое собирает военные и гражданские авиационные команды из десятков стран.

Ранее сообщалось, что на севере Кении разбился туристический вертолет. Все семь человек на борту погибли.

Среди жертв был 42-летний американский бизнесмен Роджер Дуарте, попадавший в рейтинг Forbes "30 до 30". Также погибли еще пять граждан США и супруги из Эквадора.

Вертолет Eurocopter Ec130 B4 упал 19 августа у Ололокве в округе Самбуру. Он перевозил туристов из заповедника в район реки Эвасо-Нгиро.