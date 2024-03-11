Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что Россия использует эти бомбы для того, чтобы разрушать украинскую оборону на фронте.
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Насколько опасны российские ФАБы
Как отметил Черник, различные российские ФАБы и КАБы – это альтернатива артиллерийским снарядам. Один боеприпас калибра 152 миллиметра весит около 50 килограммов. А самой взрывчатки там – около 5 – 7 килограммов. Это не сравнить с 1,5-тонной бомбой, которая имеет значительно больше взрывчатки.
Правда, там не все состоит из взрывчатки. Есть еще система прицеливания, основа и тому подобное,
– сказал Черник.
Такие бомбы запускают с высоты около 10 километров. Тогда они по диагонали движутся к цели. К сожалению, в таком случае практически невозможно отработать против самой бомбы. Однако есть другие варианты – реально работать против самих носителей этих бомб.
Бомбы, если уже запущены, то почти не обезвреживаются. А вот с носителями реально работать. Это могут делать Patriot или SAMP/T. Не стоит забывать и о F-16 с соответствующими ракетами,
– подчеркнул Черник.
Российские ФАБы: кратко
- Россия еще с начала 2023 года активно использовала на фронте различные планирующие бомбы. Тогда же также фиксировали запуск 1,5-тонных УПАБ-1500В. Что это за оружие – читайте на сайте 24 Канала.
- Об управляемых авиабомбах оккупантов уже пишут и в западных СМИ. В WP отмечали, что это оружие помогает россиянам бить с больших расстояний, что уменьшает угрозу сбивания самолетов.
- Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, возможно ли бороться против этих бомб. Есть один вариант, который реально организовать.