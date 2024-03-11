Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что Россия использует эти бомбы для того, чтобы разрушать украинскую оборону на фронте.

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Насколько опасны российские ФАБы

Как отметил Черник, различные российские ФАБы и КАБы – это альтернатива артиллерийским снарядам. Один боеприпас калибра 152 миллиметра весит около 50 килограммов. А самой взрывчатки там – около 5 – 7 килограммов. Это не сравнить с 1,5-тонной бомбой, которая имеет значительно больше взрывчатки.

Правда, там не все состоит из взрывчатки. Есть еще система прицеливания, основа и тому подобное,

– сказал Черник.

Такие бомбы запускают с высоты около 10 километров. Тогда они по диагонали движутся к цели. К сожалению, в таком случае практически невозможно отработать против самой бомбы. Однако есть другие варианты – реально работать против самих носителей этих бомб.

Бомбы, если уже запущены, то почти не обезвреживаются. А вот с носителями реально работать. Это могут делать Patriot или SAMP/T. Не стоит забывать и о F-16 с соответствующими ракетами,

– подчеркнул Черник.

Российские ФАБы: кратко