Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що Росія використовує ці бомби для того, аби руйнувати українську оборону на фронті.
Дивіться також "Корисні ідіоти" на службі Кремля: як діє розгалужена мережа російської пропаганди в Європі
Наскільки небезпечні російські ФАБи
Як наголосив Черник, різні російські ФАБи та КАБи – це альтернатива артилерійським снарядам. Один боєприпас калібру 152 міліметри важить близько 50 кілограмів. А самої вибухівки там – близько 5 – 7 кілограмів. Це не порівняти з 1,5-тонною бомбою, яка має значно більше вибухівки.
Щоправда, там не все складається з вибухівки. Є ще система прицілювання, основа тощо,
– сказав Черник.
Такі бомби запускають з висоти близько 10 кілометрів. Тоді вони по діагоналі рухаються до цілі. На жаль, у такому випадку практично неможливо відпрацювати проти самої бомби. Однак є інші варіанти – реально працювати проти самих носіїв цих бомб.
Бомби, якщо вже запущені, то майже не знешкоджуються. А от з носіями реально працювати. Це можуть робити Patriot або SAMP/T. Не варто забувати і про F-16 з відповідними ракетами,
– підкреслив Черник.
Російські ФАБи: коротко
- Росія ще з початку 2023 року активно використовувала на фронті різні плануючі бомби. Тоді ж також фіксували запуск 1,5-тонних УПАБ-1500В. Що це за зброя – читайте на сайті 24 Каналу.
- Про керовані авіабомби окупантів вже пишуть і у західних ЗМІ. У WP зазначали, що ця зброя допомагає росіянам бити з більших відстаней, що зменшує загрозу збиття літаків.
- Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чи можливо боротися проти цих бомб. Є один варіант, який реально організувати.