Россия впервые обстреляла Харьков ФАБ-500: прокуратура показала видео с последствиями

Российская армия 27 июня впервые ударила по Харькову авиационной бомбой ФАБ-500. В сети уже появились видео с последствиями этой атаки.

В Харьковской областной прокуратуре рассказывали, что эта ФАБ-500 содержит модуль планирования и коррекции. На месте прилета было разрушение домов.

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Как выглядели последствия попадания ФАБ-500

На видео, которое выложила в сеть Харьковская областная прокуратура, можно увидеть, что ФАБ-500 залетела в один из частных домов в Киевском районе Харькова. Авиационная бомба пробила стену здания и повредила другие.

Последствия попадания ФАБ-500 по Харькову / Видео Харьковской областной прокуратуры

Впоследствии в прокуратуре рассказали, что одна из ФАБ-500 с УМПК попала в стену частного жилого дома и не сдетонировала. Специалисты ГСЧС уже вынули взрывное устройство и извлекают из двора неразорвавшийся снаряд.

В доме на момент попадания находился 10-летний мальчик, он, к счастью, не пострадал,

– сказали прокуроры.

Правоохранители отметили, что в результате вражеской атаки пострадали пять человек. Также повреждены частные дома, корпуса и общежития высшего учебного заведения, а также здание ГСЧС.

Последствия вражеской атаки по Харькову / Фото Харьковской областной прокуратуры

В прокуратуре отметили, что уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Сейчас же прокуроры и следователи полиции принимают все надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных врагом.

Ранее руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отмечал, что две авиабомбы типа ФАБ-500 были запущены с самолета Су-34 из Майского в Белгородской области. Удар оккупанты нанесли около 15:00 по киевскому времени.