Россияне впервые применили ФАБ-500 с модулем планирования по Харькову: насколько она мощная

Российские войска продолжают наносить постоянные удары по Харькову. В частности, стало известно, что страна-агрессор впервые применила по Харькову новые авиабомбы ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции.

Две авиабомбы были запущены с самолета Су-34 из Майского в Белгородской области. Напомним, что в результате удара по Харькову 27 июня пострадал район жилой застройки, есть разрушения частных домов.

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Что известно о ФАБ-500, которыми ударили россияне по Харькову

27 июня Россия впервые нанесла удар по Харькову новыми авиабомбами ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции. Об этом рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Она вдвое мощнее КАБ- и ФАБ-250, которые использовали ранее, которыми ежедневно бомбардируют Харьков,

– отметил он в комментарии Суспильному.

По словам Фильчакова, две авиабомбы были запущены с самолета Су-34 из Майского в Белгородской области. Расстояние от места запуска до места попадания составляло 65 километров.

Фильчаков также рассказал, что оккупанты ударили по Киевскому району Харькова. Вследствие вражеской атаки повреждены три частных дома, помещение высшего учебного заведения и ГСЧС. Также есть информация о четырех пострадавших.