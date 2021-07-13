В посте Евгений Перебийнис не упоминает ни слов Россия, ни Путин. О том, что пост удалили посол написал опять же в фейсбуке и приобщил его скриншот.
К теме Назвал "детищем советской эпохи", – Путин написал обещанную статью об Украине
Facebook удалил пост посла из-за нарушения
Посол написал, что соцсеть удалила его пост и вспомнил, что он никого не назвал прямо.
Интересно, какое слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они"),
– написал Евгений Перебийнис.
Facebook заявил, что пост нарушает правила о запрете языка вражды и запрета заявлений, когда отдельная группа людей описывается как неполноценная относительно других.
Что написал посол в удаленном посте
"Какой одиннарод? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают", – заявил Евгений Перебийнис.
Статья Владимира Путина: коротко
- 12 июля глава Кремля опубликовал, обещанную россиянам статью. Там он пишет о том, что якобы Украина является "детищем советской эпохи".
- Статью опубликовали на сайте Кремля на украинском и русском языках.
- Путин говорит о русских и украинцах якобы как об "одном народе".
- Российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что статья Путина является своеобразной программой последующих "территориальных притязаний". В ней нет ничего нового, но с такой эмоциональной интенсивностью все стандартные российские мифы звучат впервые.
- Глава Минкульта Украины пояснил, что статью стоит воспринимать критически.
- Владимир Зеленский сказал, что не читал статьи полностью. И если глава Кремля уже пишет на украинском, значит "мы все делаем правильно".