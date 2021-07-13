В посте Евгений Перебийнис не упоминает ни слов Россия, ни Путин. О том, что пост удалили посол написал опять же в фейсбуке и приобщил его скриншот.

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Facebook удалил пост посла из-за нарушения

Посол написал, что соцсеть удалила его пост и вспомнил, что он никого не назвал прямо.

Интересно, какое слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они"),

– написал Евгений Перебийнис.

Facebook заявил, что пост нарушает правила о запрете языка вражды и запрета заявлений, когда отдельная группа людей описывается как неполноценная относительно других.

Что написал посол в удаленном посте

"Какой одиннарод? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают", – заявил Евгений Перебийнис.

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