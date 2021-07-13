У пості Євген Перебийніс не згадує ні слів Росія, ні Путін. Про те, що пост видалили посол написав знову ж таки у фейсбуці та долучив його скриншот.

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Facebook видалив пост посла через порушення

Посол написав, що соцмережа видалила його пост та пригадав, що він нікого не назвав прямо.

Цікаво, яке слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але "вони" розуміють, що "вони" це "вони"),

– написав Євген Перебийніс.

Facebook заявив, що пост порушує правила щодо заборони мови ворожнечі та заборони заяв, коли окрема група людей описується як неповноцінна щодо інших.

Що написав посол у видаленому пості

"Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають", – заявив Євген Перебийніс.

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