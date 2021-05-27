Выдавали себя за журналистов: Facebook удалил сеть аккаунтов спецслужб России

В 2020 году Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб. Они выдавали себя за журналистов и работали на территории Украины.

О выявлении и удалении аккаунтов спецслужб России говорится в отчете Facebook об угрозах, выявленных в 2017 – 2020 годах.

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Facebook удалил сеть аккаунтов спецслужб России

Согласно отчету, Украина вошла в список стран, где с 2017 года зафиксировали больше всего ботоферм в соцсетях.

В частности, в течение 2020 года Facebook удалил сеть аккаунтов, которые создала и поддерживала российская военная разведка. Эта сеть ориентировалась на Украину и ближние страны.

Они создали фальшивых персонажей, которые работали на форумах для ведения блогов и в различных соцсетях. Некоторые из них выдавали себя за журналистов и пытались связаться с политиками, журналистами, общественными деятелями,

– говорится в отчете.

Там рассказали, где чаще всего появлялись подозрительные группы аккаунтов. Это такие страны как Россия, Иран, Мьянма, США и Украина.

Также Украина попала в список стран, которые чаще всего становились целью операций воздействия. В Facebook толкуют это как скоординированные усилия для манипулирования при публичных обсуждениях для стратегической цели.

Кроме того, соцсеть удалила 11 иностранных ботоферм, которые работали в Украине, и 6, которые координировались из-за рубежа.