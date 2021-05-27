Выдавали себя за журналистов: Facebook удалил сеть аккаунтов спецслужб России

В 2020 году Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб. Они выдавали себя за журналистов и работали на территории Украины.
О выявлении и удалении аккаунтов спецслужб России говорится в отчете Facebook об угрозах, выявленных в 2017 – 2020 годах.
Читайте также Facebook начал отмечать СМИ, которые контролирует российская власть
Facebook удалил сеть аккаунтов спецслужб России
Согласно отчету, Украина вошла в список стран, где с 2017 года зафиксировали больше всего ботоферм в соцсетях.
В частности, в течение 2020 года Facebook удалил сеть аккаунтов, которые создала и поддерживала российская военная разведка. Эта сеть ориентировалась на Украину и ближние страны.
Они создали фальшивых персонажей, которые работали на форумах для ведения блогов и в различных соцсетях. Некоторые из них выдавали себя за журналистов и пытались связаться с политиками, журналистами, общественными деятелями,
– говорится в отчете.
Там рассказали, где чаще всего появлялись подозрительные группы аккаунтов. Это такие страны как Россия, Иран, Мьянма, США и Украина.
Также Украина попала в список стран, которые чаще всего становились целью операций воздействия. В Facebook толкуют это как скоординированные усилия для манипулирования при публичных обсуждениях для стратегической цели.
Кроме того, соцсеть удалила 11 иностранных ботоферм, которые работали в Украине, и 6, которые координировались из-за рубежа.Обратите внимание! Недавно в Чернигове сотрудники СБУ разоблачили российскую ботоферму. Через тысячи бот-аккаунтов Россия распространяла фейковую информацию, чтобы посеять панику среди населения.