Facebook стал инструментом в гибридной войне, – Супрун возмущена удалением ее поста о Бандере

Экс-глава МОЗ Украины Ульяна Супрун сообщила, что ее пост в фейсбуке о Степане Бандере убрали за "пропаганду ненависти". Сам пост до удаления имел 6000 репостов и охват более чем в полмиллиона человек.

"Вчера служба поддержки Facebook сообщила мне, что пост о Степане Бандере, где я употребила несколько его цитат, скрыт за "нарушение стандартов сообщества по "hate speech / пропаганде ненависти", – написала Ульяна Супрун в том же фейсбуке 3 января.

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При этом Супрун подчеркнула, что " в заметке от 2 января не было никакой пропаганды ненависти и ничего, что нарушало бы стандарты сообщества", однако пост (который имел 6 тысяч распространений и 500 тысяч просмотров) заблокировали.

По словам Супрун, 1 января "Молодежный националистический конгресс" написал пост о дне рождения Бандеры, но его тоже удалил Facebook: "При этом в удаленном посте, кроме фамилии "Бандера", не было ни слова или цитаты, которые потенциально можно было считать оскорбительными".

Похоже, российские боты очень хотят, чтобы в нашем информационном пространстве любые упоминания о Степане Бандере были уничтожены. Facebook не справляется с озвученной миссией, а политика этой социальной сети стала инструментом в гибридной войне,

– подытожила Супрун.

Она также напомнила, что в сентябре Facebook скрыл ее сообщение о формуле Штайнмайера "с главным месседжем "Капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мира".

Экс-глава МОЗ добавила, что сообщения, которые на самом деле пропагандируют насилие, остаются без внимания модераторов соцсети. И привела примеры таких сообщений.