Facebook став інструментом у гібридній війні, – Супрун обурена видаленням її допису про Бандеру

Ексочільниця МОЗ України Уляна Супрун повідомила, що її пост у фейсбуці про Степана Бандеру приховали через "пропаганду ненависті". Сам пост до видалення мав 6000 поширень та охоплення у понад пів мільйона людей.

"Вчора служба підтримки Facebook повідомила мене, що допис про Степана Бандеру, де я вжила декілька його цитат, прихований через "порушення стандартів спільноти щодо "hate speech / пропаганди ненависті”, – написала Уляна Супрун у тому ж фейсбуці 3 січня.

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При цьому Супрун наголосила, що "у дописі від 2 січня не було ніякої пропаганди ненависті й нічого, що порушувало б стандарти спільноти", однак допис (який мав 6 тисяч поширень та 500 тисяч переглядів) заблокували.

За словами Супрун, 1 січня "Молодіжний націоналістичний конгрес" написав пост про день народження Бандери, але його теж видалив Facebook: "При цьому у видаленому пості, окрім прізвища “Бандера”, не було жодного слова чи цитати, які потенційно б можна було вважати образливим".

Схоже, російські боти дуже хочуть, аби у нашому інформаційному просторі будь-які згадки про Степана Бандеру було знищено. Facebook не справляється з озвученою місією, а політика цієї соціальної мережі стала інструментом у гібридній війні,

– підсумувала Супрун.

Вона також нагадала, що у вересні Facebook приховав її допис про формулу Штайнмаєра "з головним меседжем "Капітуляція перед Кремлем не принесе Україні миру".

Ексочільниця МОЗ додала, що дописи, які насправді пропагують насильство, залишаються поза увагою модераторів соцмережі. І навела приклади таких дописів.