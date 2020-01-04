Facebook став інструментом у гібридній війні, – Супрун обурена видаленням її допису про Бандеру
Ексочільниця МОЗ України Уляна Супрун повідомила, що її пост у фейсбуці про Степана Бандеру приховали через "пропаганду ненависті". Сам пост до видалення мав 6000 поширень та охоплення у понад пів мільйона людей.
"Вчора служба підтримки Facebook повідомила мене, що допис про Степана Бандеру, де я вжила декілька його цитат, прихований через "порушення стандартів спільноти щодо "hate speech / пропаганди ненависті”, – написала Уляна Супрун у тому ж фейсбуці 3 січня.
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При цьому Супрун наголосила, що "у дописі від 2 січня не було ніякої пропаганди ненависті й нічого, що порушувало б стандарти спільноти", однак допис (який мав 6 тисяч поширень та 500 тисяч переглядів) заблокували.
За словами Супрун, 1 січня "Молодіжний націоналістичний конгрес" написав пост про день народження Бандери, але його теж видалив Facebook: "При цьому у видаленому пості, окрім прізвища “Бандера”, не було жодного слова чи цитати, які потенційно б можна було вважати образливим".
Схоже, російські боти дуже хочуть, аби у нашому інформаційному просторі будь-які згадки про Степана Бандеру було знищено. Facebook не справляється з озвученою місією, а політика цієї соціальної мережі стала інструментом у гібридній війні,
– підсумувала Супрун.
Вона також нагадала, що у вересні Facebook приховав її допис про формулу Штайнмаєра "з головним меседжем "Капітуляція перед Кремлем не принесе Україні миру".
- Ексочільниця МОЗ додала, що дописи, які насправді пропагують насильство, залишаються поза увагою модераторів соцмережі. І навела приклади таких дописів.
Приклади постів, на які модератори Facebook не звертають увагу, а мали б – на думку Супрун:
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