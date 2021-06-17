Файеры и возгласы "Аваков – черт": в МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк – фото, видео

Активистке Екатерине Гандзюк 17 июня исполнилось бы 36 лет. По случаю ее дня рождения под МВД пришли сотни людей, чтобы устроить демонстрацию "как любила Катя" – с музыкой и файерами.

В сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк" отметили, что в этот день вспоминают имена заказчиков. Акцию обещали провести так, как понравилось бы активистке – "движ под МВД".

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В день рождения Кати мы приглашаем всех выйти под стены МВД и передать привет Арсену Авакову, Антону Геращенко, Артему Шевченко, Артуру Мерикову, Сергею Курдилову и другим, пока безнаказанным правоохранителям,

– говорится в заметке.

Как прошла акция

На демонстрацию пришло около сотни человек. Они рисовали на асфальте фамилии Авакова, Геращенко и тому подобное.

Кроме того, протестующие зажигали файеры и скандировали "Кто заказал Катю Гагдзюк" и "Аваков – черт". В руках митингующих были таблички с вопросом "Не надоело покрывать?"

Митинг по случаю дня рождения Гандзюк / Фото Артура Зайонца, 24 канал:

Акция под МВД, смотрите видео: