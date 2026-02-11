Кремль пользуется "файлами Эпштейна" для создания фейков об Украине

Россия использует тему так называемых "файлов Эпштейна" для информационных атак против Украины и западных политиков. Враг запускает "вирусные" фейки, маскируя их под материалы авторитетных мировых медиа.

В частности, пропаганда пытается дискредитировать Украину через вымышленные обвинения в торговле детьми. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире телемарафона.

Что известно о фейках, которые создает Россия?

По словам Коваленко, россияне применяют технологию "вирусного" фейка – создают поддельные материалы, которые имитируют авторитетные западные медиа, в частности Washington Post или Reuters. Такая тактика рассчитана на то, что люди не будут проверять сложную информацию из большого массива документов.

Одним из ключевых направлений манипуляций является распространение вымышленных обвинений о якобы причастности Украины к торговле детьми. В Центре противодействия дезинформации отмечают, что это делается намеренно, чтобы отвлечь внимание от военных преступлений России и дискредитировать усилия Украины по возвращению похищенных украинских детей.

Коваленко подчеркнул, что европейские страны не в полной мере осознают угрозу такой информационной войны.

По его словам, в Европе до сих пор царит мнение, что они не находятся в состоянии войны с Россией в информационном пространстве, хотя реальность свидетельствует об обратном.

Украина вместе с партнерами работает над разоблачением российских манипуляций и распространением правдивой информации.

Что известно о других российских выдумках?